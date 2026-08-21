«Like, I still… ***, да короче»: Россиянин не справился с английским и стал мемом турнира по Dota 2

Российский киберспортсмен Илья Kiritych Ульянов неожиданно перешёл на русский язык во время интервью после победы BoomBoys в плей-офф The International 2026 по Dota 2. Попытка подобрать английские слова закончилась эмоциональной фразой, которая вызвала смех и овации зрителей.

Видео © dota2

Керри BetBoom Team вышел после победы своей команды в первом раунде нижней сетки турнира в Шанхае. Рассказывая о своих эмоциях, россиянин несколько раз начал фразу на английском, но закончить мысль так и не смог.

«Like, I still… like, I’m… ***, да короче», — выдал Ульянов, после чего зал встретил его импровизацию овациями.

Несмотря на языковой сбой, настроение у Kiritych было отличным. Он признался, что настолько рад победе, что теперь даже возможное дальнейшее поражение не сможет испортить ему впечатления от турнира.

Ранее Life.ru писал, что на The International 2026 впервые в истории отобрались сразу семь российских команд. В Шанхай приехали Team Spirit, Team Vision, Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team, Team Yandex и HULIGANI. Всего на главном турнире года по Dota 2 выступают 17 россиян — больше, чем представителей любой другой страны. The International 2026 проходит в Шанхае с 13 по 23 августа, призовой фонд превышает $3 млн.