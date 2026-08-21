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21 августа, 13:16

«Like, I still… ***, да короче»: Россиянин не справился с английским и стал мемом турнира по Dota 2

Интервью с Kiritych завирусилось после победы BoomBoys на The International 2026

Российский киберспортсмен Илья Kiritych Ульянов неожиданно перешёл на русский язык во время интервью после победы BoomBoys в плей-офф The International 2026 по Dota 2. Попытка подобрать английские слова закончилась эмоциональной фразой, которая вызвала смех и овации зрителей.

Видео © dota2

Керри BetBoom Team вышел после победы своей команды в первом раунде нижней сетки турнира в Шанхае. Рассказывая о своих эмоциях, россиянин несколько раз начал фразу на английском, но закончить мысль так и не смог.

«Like, I still… like, I’m… ***, да короче», — выдал Ульянов, после чего зал встретил его импровизацию овациями.

Несмотря на языковой сбой, настроение у Kiritych было отличным. Он признался, что настолько рад победе, что теперь даже возможное дальнейшее поражение не сможет испортить ему впечатления от турнира.

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Ранее Life.ru писал, что на The International 2026 впервые в истории отобрались сразу семь российских команд. В Шанхай приехали Team Spirit, Team Vision, Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team, Team Yandex и HULIGANI. Всего на главном турнире года по Dota 2 выступают 17 россиян — больше, чем представителей любой другой страны. The International 2026 проходит в Шанхае с 13 по 23 августа, призовой фонд превышает $3 млн.

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Николь Вербер
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