Магазин в Орегоне приостановил турниры по Yu-Gi-Oh из-за вонючих игроков

Магазин Chronos Games & Gifts в американском Бивертоне, штат Орегон, приостановил на неделю все турниры по Yu-Gi-Oh. Причиной стали многочисленные жалобы на нечистоплотность игроков и грязь в уборных. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Discord-канале магазина.

Администрация напрямую указала на виновников срыва соревнований. Недовольство посетителей вызывали испорченные туалеты и откровенно плохая гигиена участников. Владельцы призвали следовать официальным рекомендациям Konami и сообщать о нарушителях.

Стоит отметить, что компания Konami ещё в 2019 году внесла в регламент специальные правила, касающиеся личной гигиены. Согласно документу, каждый присутствующий на турнире обязан быть чистым и носить свежую одежду. Пренебрежение душем создаёт невыносимую атмосферу в многолюдном помещении, поэтому судьи вправе потребовать от игрока устранить проблему под угрозой наказания. Рядовой конфликт в магазине наглядно показал, почему эти нормы были введены.

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