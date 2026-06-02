Скучали по Азероту: Геймеры-миллениалы снова возвращаются в World of Warcraft

Сотни российских геймеров начали возвращаться в World of Warcraft спустя годы после ухода из игры. По данным «Базы», в русскоязычных чатах Discord по WoW всё чаще появляются пользователи, которые бросили проект ещё в 2010-х. Для таких игроков на одном из серверов даже создали отдельную гильдию. Её участники называют себя «возвращенцами» — теми, кто снова заходит в Азерот уже во взрослом возрасте.

Стример Defrylock рассказал «Базе», что технических или финансовых причин для такого всплеска нет. По его словам, разработчики не запускали специальных акций, не делали скидок и отдельно не звали старых игроков обратно. Он считает, что тренд получился органическим. В WoW возвращаются люди, которым сейчас примерно от 28 до 40 лет. Часто это айтишники, дизайнеры, менеджеры и предприниматели из digital-сферы.

Главная причина — ностальгия и желание на время выйти из современного интернет-шума. Игроки устают от бесконечного скроллинга, коротких роликов, клипового контента и ощущения одиночества в соцсетях. На этом фоне World of Warcraft для них становится не просто старой игрой, а местом, где снова есть понятный мир, командные задания, живое общение и ощущение сообщества.

И, конечно, классическая мотивация никуда не исчезла: нужно больше золота.

World of Warcraft — одна из самых известных MMORPG в истории. Игра вышла в 2004 году и быстро стала не просто онлайн-проектом, а отдельной культурой: игроки объединялись в гильдии, ходили в рейды, торговали на аукционе, спорили о классах персонажей и годами жили внутри одного виртуального мира.