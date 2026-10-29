Какашки вместо оружия: в «Южном парке» показали новые кадры GTA VI

Разработчики Grand Theft Auto VI раскрыли одну из самых неожиданных возможностей будущей игры. Оказывается, главный герой сможет использовать собачьи экскременты в качестве оружия против прохожих. Причём необычную механику впервые продемонстрировали не в официальном трейлере, а в новой серии мультсериала «Южный парк».

Эпизод под названием «Морская свинка на палочке» вышел 28 октября на телеканале Comedy Central. В одной из сцен персонажам мультсериала показывают настоящий игровой процесс GTA VI.

Действие разворачивается на многолюдном пляже Вайс-Сити. Собака справляет нужду, после чего её хозяин собирает экскременты. В этот момент главный герой игры Джейсон провоцирует конфликт с прохожим, подбирает пакет с собачьими отходами и использует его для удара по голове оппонента.

Поначалу зрители предположили, что перед ними очередная пародия на популярную игру. Однако в финальных титрах создатели «Южного парка» указали, что кадры GTA VI предоставлены Rockstar Games. Таким образом, речь идёт о настоящем игровом видео, а не о специально нарисованной для мультсериала шутке.

Помимо необычной драки, ролик демонстрирует детализированный пляж, большое количество прохожих и их реакции на действия персонажа. При этом пока неизвестно, насколько свободно игроки смогут использовать подобные предметы в финальной версии игры.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.