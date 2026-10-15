Погони, перестрелки и ночной Вайс-Сити: Rockstar показала новый трейлер GTA VI

Rockstar Games представила полутораминутный релизный трейлер Grand Theft Auto VI (GTA VI) за месяц до выхода игры. Видео появилось на официальном YouTube-канале разработчика и раскрыло новые подробности криминальной истории Джейсона Дюваля и Люсии Каминос.

Rockstar показала релизный трейлер GTA VI. Видео © X / Rockstar Games

После провалившегося ограбления главные герои оказываются втянуты в масштабный преступный заговор, охвативший вымышленный штат Леонида. Чтобы выбраться из опасной ситуации живыми, им приходится полностью полагаться друг на друга. В ролике показали полицейские погони, перестрелки, автомобили, мотоциклы, самолёты и вертолёты. Отдельное внимание уделили ночной жизни Вайс-Сити и военному прошлому Джейсона.

Все кадры записали на PlayStation 5. Музыкальным сопровождением стала композиция Flower in a Hurricane французского электронного дуэта Justice при участии Tame Impala, SZA и King Gizzard & the Lizard Wizard. При этом коллектив также выступил создателем оригинального саундтрека к долгожданному проекту.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы открылись ещё в июне, а стоимость стандартного издания составляет 80 долларов, расширенного — 100. При этом Rockstar пока официально не объявила дату появления версии для персональных компьютеров.

Ранее Life.ru рассказывал, что поклонники GTA VI заранее берут отпуска ради выхода долгожданной игры. Некоторые фанаты специально сохраняют свободные дни на ноябрь, чтобы сразу после премьеры погрузиться в виртуальный мир. Самые увлечённые собираются провести за прохождением несколько суток подряд, а отдельные геймеры планируют отсутствовать на работе значительно дольше.