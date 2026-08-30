Пленяющий зов Вайс-Сити: Фанаты GTA бронируют отпуска к релизу «шестёрки»

Некоторые поклонники GTA VI заранее планируют оплачиваемые отпуска и отгулы, чтобы сразу после релиза полностью погрузиться в игру. Дату выхода новой части серии фанаты уже в шутку называют «неофициальным праздником», сообщает Wall Street Journal.

В соцсетях игроки рассказывают, что специально сохраняют свободные дни к ноябрю. Некоторые рассчитывают посвятить новинке несколько суток подряд, а самые увлечённые намерены отсутствовать на работе значительно дольше.

Ажиотаж усилился после того, как 27 августа Rockstar Games представила расширенный показ GTA VI. Разработчики подробнее показали игровой мир штата Леонида, персонажей и криминальную историю Джейсона и Люсии.

Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, версия для персональных компьютеров пока официально не заявлена.

Интерес к GTA VI уже привлекает и мошенников. 27 августа Life.ru рассказывал, как хакеры воспользовались ажиотажем вокруг утечки материалов игры и заработали около $250 тысяч на собственном мемкоине, после чего его стоимость обвалилась на 46%.