К 100-летию Фиделя Кастро в России запустили спецпроект о команданте в стиле GTA

В «Газете.ru» в честь 100-летия со дня рождения Фиделя Кастро стартовал мультимедийный спецпроект «Первый среди третьих: Фидель Кастро как лидер «глобального Юга». Проект, подготовленный при поддержке Института развития интернета, посвящён биографии команданте и его политическому наследию.

Историю Кастро авторы решили рассказать в формате, напоминающем видеоигру: путь от сына плантатора до лидера революции дополняют эпизоды о многочисленных покушениях, рекордной речи в ООН и других фактах его биографии. Визуальное оформление вдохновлено GTA: Vice City, а архивные кадры сочетаются с динамичной графикой и «побочными квестами».

Отдельное внимание уделено взглядам кубинского лидера на национальный суверенитет и многополярный мир, а также роли Кубы в отношениях со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Авторы предлагают взглянуть на эти идеи через события разных периодов жизни команданте.

Всего проект включает 10 лонгридов, 10 горизонтальных видео, 20 вертикальных роликов и 10 постов-карточек для соцсетей. Новые материалы будут появляться дважды в неделю, а общий лендинг со всеми выпусками планируют опубликовать в сентябре.

К слову, к 100-летию Фиделя Кастро Life.ru рассказал о его отношениях с СССР и Че Геварой. В материале также собраны детали о семье команданте, его публичном образе и событиях, сопровождавших почти полвека его пребывания у власти.