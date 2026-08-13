Фиделю Кастро — 100: Каким был революционер, переживший десятки покушений и 11 президентов США Оглавление Как сын плантатора стал команданте? Почему даже кубинцы не знали, кто ждал Фиделя дома Заговоры ЦРУ и 638 способов убить Кастро Почему Кастро не снимал форму? Как СССР стал спасением для Кубы? Фидель Кастро и Че Гевара 13 августа исполняется 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро — человека, который превратил небольшой остров в центр мировой политики. Почему ЦРУ годами не сумело до него добраться и что команданте скрывал от всего мира? Life.ru рассказывает о самом закрытом лидере Кубы. 13 августа, 03:00 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро: интересные факты о команданте. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Фидель Кастро руководил Кубой почти полвека, часами выступал перед народом, редко появлялся на публике без знаменитой оливковой формы и отличался странными вкусовыми привычками. При этом о его семье кубинцы почти ничего не знали, а реальные планы ЦРУ устранить команданте со временем обросли невероятными легендами. В 100-й юбилей Фиделя Кастро Life.ru вспоминает, как он пришёл к власти, почему сблизился с СССР и что связывало его с Че Геварой.

Как сын плантатора стал команданте?

Фидель Кастро в молодости: как будущий лидер Кубы стал революционером? Фото © ТАСС / Олег Кузьмин

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в посёлке Биран в семье владельца сахарной плантации. Он получил хорошее образование, окончил иезуитский колледж, а затем юридический факультет Гаванского университета. После переворота Фульхенсио Батисты в 1952 году молодой адвокат решил, что законными методами власть уже не сменить.

26 июля 1953 года сторонники Кастро атаковали казармы Монкада. Штурм провалился, многие повстанцы погибли, а сам Фидель оказался в тюрьме. Именно на суде он произнёс ставшую знаменитой фразу: «История меня оправдает». После амнистии Кастро уехал в Мексику, собрал новый отряд и в 1956 году вернулся на Кубу на яхте «Гранма». Через два года партизанской войны Батиста бежал из страны. В феврале 1959 года Кастро возглавил правительство и постепенно превратил Кубу в однопартийное социалистическое государство. Его сторонники вспоминали борьбу с неграмотностью, развитие бесплатной медицины и независимость от США.

Почему даже кубинцы не знали, кто ждал Фиделя дома

Сколько детей у Фиделя Кастро на самом деле и почему точное число наследников до сих пор неизвестно? Мирта Диас-Баларт. Фото © Wikipedia / Foto Alburquerque

Кастро мог часами выступать перед миллионной толпой, но почти ничего не рассказывал о собственной семье. Его первой женой стала Мирта Диас-Баларт — девушка из состоятельной кубинской семьи. В 1949 году у пары родился сын Фидель Анхель, которого называли Фиделито. Он выучился в СССР на физика-ядерщика и занимался кубинской атомной программой, но политическим наследником отца не стал.

Самые продолжительные отношения связывали Кастро с учительницей Далией Сото дель Валье. Вместе они прожили более 40 лет и воспитали пятерых сыновей: Алексиса, Александра, Алехандро, Антонио и Анхеля. Вы заметили, что все имена начинаются на букву «А»? Считается, что так Фидель отдавал дань Александру Македонскому, чьё имя использовал как подпольный псевдоним. При этом существование семьи команданте долгие годы оставалось государственной тайной, поэтому Далия практически не появлялась рядом с ним на публике. Известна и дочь Кастро Алина Фернандес, родившаяся от его отношений с замужней светской красавицей Наталией Ревуэльтой. В 1993 году она покинула Кубу по поддельному испанскому паспорту и впоследствии стала одним из критиков своего отца.

Заговоры ЦРУ и 638 способов убить Кастро

638 покушений на Фиделя Кастро — правда или миф? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Самая известная цифра, связанная с покушениями на Фиделя Кастро, — это 638. Её назвал бывший руководитель кубинской контрразведки Фабиан Эскаланте. Однако в подсчёт могли попасть не только реальные нападения, но и незавершённые операции, предложения агентов, эмигрантские заговоры и даже планы по уничтожению публичного образа команданте. Поэтому говорить, что Кастро физически пережил ровно 638 покушений, некорректно.

Но и полностью выдуманной охота на кубинского лидера не была. Комиссия Чёрча, расследовавшая деятельность американских спецслужб, обнаружила конкретные доказательства как минимум восьми заговоров ЦРУ в 1960–1965 годах. В рассекреченных материалах фигурировали отравленные сигары, капсулы с ядом, ручка со скрытой иглой, заражённый гидрокостюм и сотрудничество с представителями мафии. Рассматривалась даже взрывающаяся морская раковина, которую любитель подводного плавания Кастро должен был заметить на дне.

Отдельно ЦРУ размышляло, как лишить Фиделя знаменитой бороды, например обработать его обувь веществом, вызывающим выпадение волос. Это был уже не план убийства, а попытка разрушить образ мужественного революционера. Американская разведка считала, что вместе с бородой Кастро может лишиться части своего авторитета.

За годы кубинской эпохи Фиделя в Белом доме успели поработать 11 президентов — от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы. При десяти из них Кастро непосредственно находился у власти, а президентство Обамы застал уже после передачи полномочий Раулю. Эйзенхауэр разорвал дипломатические отношения с Кубой, Кеннеди одобрил высадку в заливе Свиней, а Обама спустя полвека начал нормализацию отношений и в 2016 году посетил Гавану.

Почему Кастро не снимал форму?

100 лет Фиделю Кастро: Почему Фидель Кастро всегда носил военную форму? Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Утверждение, что Фидель Кастро всю жизнь ходил исключительно в форме, — небольшое преувеличение. В молодости он носил костюмы, а после тяжёлой болезни перешёл на спортивные комплекты и гражданские рубашки. Но на протяжении десятилетий оливковая полевая форма действительно оставалась его главным публичным нарядом.

В горах Сьерра-Маэстра она была обычной одеждой партизана. После победы революции превратилась в политическое послание. Костюм сделал бы Кастро похожим на любого другого чиновника, а военная форма напоминала, что перед публикой не президент из кабинета, а командир, якобы всё ещё находящийся на передовой. Она подчёркивала постоянную готовность к борьбе и помогала поддерживать ощущение, что революция не закончилась.

Когда после болезни 2006 года Кастро появился в спортивном костюме, перемена одежды стала наглядным знаком его ухода от власти. Поэтому возвращение команданте к оливковой форме в 2010 году мировые агентства восприняли почти как политическое заявление.

Как СССР стал спасением для Кубы?

Фидель Кастро и СССР: история отношений Советского Союза и Кубы. Фото © ТАСС / АР / Marty Lederhandler

Кубинская революция изначально не провозглашалась коммунистической, однако конфликт с Вашингтоном быстро подтолкнул Кастро к Москве. В феврале 1960 года на Кубу приехал заместитель председателя Совета министров СССР Анастас Микоян. Стороны заключили соглашение: Советский Союз предоставлял Кубе кредит в 100 миллионов долларов, закупал сахар и поставлял нефть, оборудование и специалистов. Дипломатические отношения были восстановлены 8 мая 1960 года.

После неудачной высадки поддержанных ЦРУ эмигрантов в заливе Свиней Кастро окончательно связал безопасность острова с СССР. Летом 1962 года он согласился разместить на Кубе советские ядерные ракеты, что привело к Карибскому кризису. Мир оказался в нескольких шагах от ядерной войны, однако Никита Хрущёв и Джон Кеннеди договорились о демонтаже ракет. Самого Кастро к решающим переговорам не допустили, и он был возмущён тем, что судьбу Кубы решили без Кубы.

Несмотря на обиду, союз сохранился. Весной 1963 года Кастро больше месяца путешествовал по Советскому Союзу, встречался с Хрущёвым, побывал в Сибири, Грузии, Узбекистане и был удостоен звания Героя Советского Союза. СССР покупал кубинский сахар, поставлял нефть, вооружение и технику, обучал студентов. После распада Советского Союза Куба потеряла важнейшего торгового партнёра и погрузилась в тяжёлый «особый период» с дефицитом топлива, еды и электричества. Однако Кастро сумел сохранить созданную им систему и после исчезновения главного союзника.

Фидель Кастро и Че Гевара

Фидель Кастро и Че Гевара: история дружбы двух революционеров. Фото © Wikipedia / Foto Alburquerque

Фидель Кастро и аргентинский врач Эрнесто Че Гевара познакомились в Мексике в 1955 году. После долгого разговора Эрнесто согласился присоединиться к кубинскому отряду в качестве медика, но в Сьерра-Маэстре быстро превратился в одного из самых решительных командиров. Именно его колонна сыграла ключевую роль в битве за Санта-Клару, приблизившей падение Батисты.

После революции Че возглавлял Национальный банк Кубы, руководил промышленностью и представлял страну за границей. Но государственная работа тяготила человека, мечтавшего разжечь революцию по всему миру. Гевара был радикальнее Кастро, критически относился к экономическим методам СССР и не хотел ограничиваться защитой уже завоёванной Кубы. Фидель же всё больше становился прагматичным руководителем, которому приходилось думать не только об идеологии, но и о выживании государства.

В 1965 году Эрнесто исчез с Кубы, после чего Кастро публично зачитал его прощальное письмо. Гевара отказывался от государственных постов и кубинского гражданства, но заверял Фиделя в своей преданности. Версии о ссоре или изгнании существуют до сих пор, однако убедительных доказательств того, что Кастро насильно избавился от слишком популярного соратника, нет. Че отправился в Конго, затем в Боливию, где был расстрелян в октябре 1967 года.

Фидель Кастро пережил своих врагов, союзников и страну, которая десятилетиями поддерживала Кубу. Одни будут помнить его как человека, вернувшего острову независимость, другие — как правителя, не допускавшего политической конкуренции. А кем команданте остался для вас: освободителем, диктатором или главным символом холодной войны? Делитесь мнением в комментариях. А ранее Life.ru рассказывал, как врач Эрнесто Че Гевара превратился в легендарного команданте и символ революции.

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Авторы Софья Кузнецова