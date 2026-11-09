Выход долгожданной игры Grand Theft Auto VI может обойтись британским компаниям более чем в 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16 миллионов долларов). Причиной стал массовый ажиотаж среди сотрудников, которые заранее берут отпуска, чтобы провести первые дни после релиза за игрой. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные компании BrightHR.

По подсчётам специалистов, британские работники запланировали около 83 тысяч дней отпуска в ноябре и декабре 2026 года именно ради GTA VI. Предполагаемые расходы работодателей на эти оплачиваемые дни отдыха оцениваются в 12,4 миллиона фунтов. Только 19 ноября, когда игра поступит в продажу, сумма может составить 3,14 миллиона фунтов.

Исследование показало, что почти 5% заявок на отпуск в день выхода GTA VI связаны с желанием поиграть в новинку. Некоторые поклонники даже готовы уволиться, если руководство откажется предоставить им выходные. Один из сотрудников специально накопил две недели отпуска, чтобы полностью посвятить их прохождению игры.

При этом глава BrightHR Алан Прайс считает, что работодателям не стоит осуждать сотрудников за подобные планы. По его мнению, отпуск ради видеоигры ничем не отличается от отдыха, который люди берут для посещения концертов, спортивных матчей или других долгожданных событий.

Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Поклонники ждали продолжения серии более 13 лет — предыдущая часть, GTA V, появилась ещё в сентябре 2013 года.