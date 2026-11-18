38-летний геймер из Шотландии Шон Литтл заплатил жене и дочери около 90 долларов, чтобы они целую неделю не мешали ему играть в GTA VI. Мужчина настолько серьёзно подготовился к долгожданному релизу, что заключил с семьёй специальный договор, запрещающий домашние поручения, претензии и даже замечания о слишком долгом сидении перед экраном. Об этом сообщает BBC Scotland.

Шон работает маляром в городке Ньютон-Стюарт и ждал продолжения любимой игры 13 лет. Ради выхода GTA VI он заранее взял недельный отпуск, работал по 13 часов в день и выходил на смены по выходным, чтобы накопить денег на полноценный игровой марафон. Однако оставалась одна проблема — домашние обязанности.

Решение нашлось быстро. Литтл предложил супруге Натали и 13-летней дочери Шарлотте подписать соглашение о невмешательстве. По его условиям, семья обязуется не отвлекать мужчину от игры, не просить его заниматься домашними делами, не раскрывать сюжетные спойлеры и не произносить фразы вроде «Ты уже несколько часов играешь», «Ты серьёзно всё ещё за этим сидишь?» или «Можешь сначала кое-что сделать?».

За соблюдение правил жена получила 50 фунтов, а дочь — ещё 20. Кроме того, Шон увеличил свой еженедельный взнос в семейный бюджет до 500 фунтов и выделил дополнительные деньги на закуски. Чтобы окончательно исключить необходимость мыть посуду, геймер даже закупился одноразовыми тарелками.

«Нам нельзя просить его заниматься какими-либо домашними делами», — рассказала Натали журналистам.

По её словам, супруг также освобождён от готовки, а семья не должна упрекать его за многочасовое сидение на диване.

Сам Литтл признался, что первоначально придумал договор ради шуточного ролика в TikTok, однако намерен действительно придерживаться соглашения. Мужчина не видит ничего странного в таком увлечении и шутит, что, если следующую часть серии придётся ждать ещё 13 лет, к выходу GTA VII ему исполнится 51 год, но в душе он всё равно останется подростком.

Ранее Life.ru рассказывал, что британские сотрудники запланировали около 83 тысяч дней отпуска ради GTA VI. По оценке компании BrightHR, такой ажиотаж может обойтись работодателям в 12,4 миллиона фунтов, или примерно 16 миллионов долларов. Некоторые поклонники игры готовы даже уволиться, если руководство откажет им в выходных.

При этом компания Logitech решила предоставить своим сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной для видеоигр. Работникам разрешили самостоятельно выбирать, во что играть и когда использовать свободный день. В компании объяснили инициативу тем, что видеоигры помогают развивать полезные профессиональные навыки и восстанавливать силы.