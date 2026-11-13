Американская платформа прогнозов Kalshi объявила необычную вакансию: компания готова заплатить до 135 тысяч долларов человеку, который пройдёт Grand Theft Auto VI, будет транслировать игровой процесс и изучать экономику виртуального мира. Кандидату потребуется не менее десяти лет игрового опыта и трёх лет стриминга. Об этом сообщает Fast Company.

Основная оплата составит от 100 до 120 тысяч долларов. Ещё 15 тысяч предусмотрены в качестве бонуса за выполнение проекта. Приступить к работе необходимо в ночь выхода GTA VI — 19 ноября 2026 года.

Счастливчику предстоит полностью пройти сюжет игры, транслируя приключения на YouTube или Twitch. При этом просто развлекаться не получится: Kalshi хочет превратить геймера в настоящего исследователя.

Сотруднику поручат изучить экономику вымышленного штата Леонида, включая способы заработка на ограблениях и других игровых активностях. Ему необходимо будет найти наиболее выгодные стратегии получения денег и подтвердить свои расчёты с помощью электронных таблиц.

Но самым необычным пунктом вакансии стало изучение влияния GTA VI на реальную американскую экономику. Компания хочет выяснить, сколько людей возьмут больничные ради игры, как изменятся расходы на доставку еды и насколько запуск долгожданного боевика отразится на производительности труда.

К претендентам предъявляют конкретные требования: возраст от 18 лет, минимум десять лет игрового опыта, три года ведения трансляций и наличие собственного канала. Среди дополнительных преимуществ упоминаются телевизор и компенсация расходов на доставку еды.

Интерес к вакансии оказался высоким. По данным Fast Company, менее чем за сутки после размещения объявления кнопку подачи заявки нажали более ста человек. Правда, это ещё не означает, что все они завершили оформление отклика.

Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра расскажет историю Джейсона и Люсии, которые окажутся втянуты в криминальные события вымышленного штата Леонида.