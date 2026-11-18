Grand Theft Auto VI начала выходить по всему миру и получила первые оценки критиков — 99 баллов из 100 на Metacritic. Об этом свидетельствуют опубликованные обзоры ведущих игровых изданий.

Первыми доступ к долгожданной новинке получили жители Новой Зеландии, где уже наступило 19 ноября. Некоторые геймеры из других стран специально меняли регион своих аккаунтов, чтобы раньше запустить игру. Одновременно Rockstar Games сняла эмбарго на публикацию рецензий.

Журналист IGN Люк Рейли поставил GTA VI максимальные 10 баллов из 10. Он назвал новинку самой впечатляющей видеоигрой из всех, в которые ему доводилось играть. Особого внимания, по мнению обозревателя, заслуживают невероятная детализация открытого мира и огромное количество возможностей для экспериментов.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер также назвал GTA VI шедевром. За три недели он провёл в игре более 45 часов и остался под впечатлением от разнообразия ситуаций, с которыми сталкивается игрок.

«Такие эпизоды зачастую бывают забавными, порой — пугающими, а иногда — заставляющими задуматься», — поделился впечатлениями Шрайер.

Не обошлось и без замечаний. Обозреватель The Verge, проведший в GTA VI почти 80 часов, высоко оценил проработку мира и сюжетную линию Джейсона и Люсии. Однако журналист раскритиковал неудобную боевую систему, выбор оружия и небольшие технические ошибки.

Релиз вызвал ажиотаж и среди зрителей трансляций. За прохождением GTA VI на Twitch одновременно следят более двух миллионов человек. На фоне восторженных отзывов рейтинг новинки на Metacritic достиг 99 баллов из 100, хотя по мере появления новых рецензий показатель ещё может измениться.

Полный ответ на вопрос, на каких платформах доступна GTA 6 и когда состоялся релиз, есть в отдельном материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что GTA VI стала доступна первым игрокам в Новой Зеландии. Официальный релиз назначен на 19 ноября 2026 года, однако из-за разницы часовых поясов местные пользователи смогли начать прохождение раньше остальных.