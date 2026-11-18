Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал полностью закрыть доступ к компьютерной игре GTA VI для россиян младше 18 лет. Общественник считает, что популярная серия романтизирует преступность и насилие, представляя противоправные действия как норму.

Бородин обратил внимание на ажиотаж вокруг игры, мировая премьера которой назначена на 19 ноября. По оценкам участников российского игрового рынка, количество предзаказов в последнее время еженедельно увеличивалось в среднем на 21%. Некоторые компании предоставляют сотрудникам дополнительные выходные.

Однако общественник убеждён, что за масштабной рекламной кампанией скрывается продукт, способный навредить несовершеннолетним.

«Убеждён: доступ к этой и другим подобным играм для лиц младше 18 лет в нашей стране должен быть полностью закрыт!» — заявил Бородин.

По его мнению, главную опасность представляет игровая механика, в которой угон автомобилей, убийства полицейских и другие преступления становятся привычной частью виртуального мира. Общественник опасается, что длительное погружение в подобную среду способно негативно повлиять на формирование ценностей у подростков.

Бородин также обратился к родителям с призывом внимательнее следить за цифровым досугом детей и не покупать игры исключительно из-за их популярности.

Примечательно, что GTA VI уже имеет взрослую возрастную маркировку. Американская рейтинговая организация ESRB присвоила игре категорию Mature 17+, а европейские цифровые магазины указывают рейтинг PEGI 18. Однако Бородин выступает за полное ограничение доступа несовершеннолетних именно в России. О подготовке соответствующего законопроекта или официальном решении властей пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, как GTA VI начала выходить по всему миру: первыми доступ к игре получили владельцы новозеландских аккаунтов. Основной мировой релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится 19 ноября.