Долгожданная Grand Theft Auto VI начала выходить по всему миру спустя 13 лет после релиза предыдущей части серии. Первыми доступ к новинке получили владельцы новозеландских аккаунтов PlayStation и Xbox, для которых игра разблокировалась 18 ноября в 14:00 по московскому времени.

Официальная дата мирового релиза GTA VI — 19 ноября 2026 года. Однако из-за разницы часовых поясов в Новой Зеландии эта дата наступила раньше, чем в большинстве других стран, поэтому местные геймеры получили возможность первыми отправиться в виртуальный Вайс-Сити.

Разработчики из Rockstar Games выбрали поэтапную схему запуска. Игра становится доступна в полночь по местному времени каждого региона, а не одновременно во всём мире.

Следующими к прохождению смогут приступить владельцы аккаунтов Японии и Южной Кореи — 18 ноября в 18:00 мск. Для Индии запуск запланирован на 21:30, для Объединённых Арабских Эмиратов — на 23:00.

В Турции доступ откроется 19 ноября в 00:00 мск, в Центральной Европе — в 02:00, а в Великобритании — в 03:00. Американские игроки получат возможность запустить GTA VI позднее: старт в восточном часовом поясе США намечен на 08:00 мск.

На первом этапе Grand Theft Auto VI выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игрокам предстоит познакомиться с историей Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, действие которой разворачивается в вымышленном американском штате Леонида, вдохновлённом Флоридой.

Подробно о том, как проходил запуск и где уже доступна игра, читайте в нашем материале о дате выхода GTA 6 по регионам и доступных платформах.

Ранее Life.ru сообщал, что российские геймеры столкнулись с блокировками новозеландских аккаунтов PlayStation Network, приобретённых ради раннего доступа к GTA VI. По информации журналистов, ограничения затронули учётные записи с предзаказанной игрой, из-за чего покупатели рискуют потерять доступ к своим цифровым библиотекам.