Добро пожаловать в Ban City: Россиянам блокируют новозеландские аккаунты с GTA VI
В PSN начали блокировать аккаунты с GTA 6 из Новой Зеландии
Обложка © Rockstar
Российские геймеры, рассчитывавшие получить доступ к Grand Theft Auto VI раньше остальных, столкнулись с неприятным сюрпризом. Купленные ими новозеландские аккаунты PlayStation Network начали блокировать, оставляя пользователей без возможности запустить оплаченную игру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, с проблемой уже столкнулись отечественные продавцы игровых профилей. Учётные записи с приобретённой GTA 6 попадают под ограничения за нарушение правил сервиса. Причём блокировки происходят без предварительных уведомлений, а вместе с аккаунтом покупатели теряют доступ и к самой цифровой библиотеке, где своего часа ждала новенькая игра.
Популярность подобных предложений объясняется желанием обойти остальных поклонников франшизы. Официальная премьера GTA 6 назначена на 19 ноября, однако благодаря разнице часовых поясов в Новой Зеландии игра станет доступна раньше. Ради преимущества примерно в 13 часов россияне приобретали зарубежные профили с уже оформленным заказом.
Теперь попытка оказаться среди первых посетителей виртуального Вайс-Сити может обернуться потерей денег. Вместо долгожданного приключения покупатели рискуют увидеть уведомление о блокировке.
Перед покупкой стоит изучить, как купить GTA 6 из России и проверить регион аккаунта, чтобы снизить риск проблем с активацией.
Ранее Life.ru рассказывал о дате выхода GTA 6, особенностях предзагрузки и сложностях покупки игры из России. В частности, издание напоминало, что регион учётной записи PlayStation изменить нельзя, а цифровые покупки привязаны к определённой стране. Кроме того, российский PS Store остаётся недоступным для пользователей.