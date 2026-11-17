Российские геймеры, рассчитывавшие получить доступ к Grand Theft Auto VI раньше остальных, столкнулись с неприятным сюрпризом. Купленные ими новозеландские аккаунты PlayStation Network начали блокировать, оставляя пользователей без возможности запустить оплаченную игру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, с проблемой уже столкнулись отечественные продавцы игровых профилей. Учётные записи с приобретённой GTA 6 попадают под ограничения за нарушение правил сервиса. Причём блокировки происходят без предварительных уведомлений, а вместе с аккаунтом покупатели теряют доступ и к самой цифровой библиотеке, где своего часа ждала новенькая игра.

Популярность подобных предложений объясняется желанием обойти остальных поклонников франшизы. Официальная премьера GTA 6 назначена на 19 ноября, однако благодаря разнице часовых поясов в Новой Зеландии игра станет доступна раньше. Ради преимущества примерно в 13 часов россияне приобретали зарубежные профили с уже оформленным заказом.

Теперь попытка оказаться среди первых посетителей виртуального Вайс-Сити может обернуться потерей денег. Вместо долгожданного приключения покупатели рискуют увидеть уведомление о блокировке.

Перед покупкой стоит изучить, как купить GTA 6 из России и проверить регион аккаунта, чтобы снизить риск проблем с активацией.