Выход Grand Theft Auto VI 19 ноября может спровоцировать волну массовых отпусков и больничных по всему миру. Однако прогнозы о миллиардных потерях экономики из-за новой игры вызывают сомнения, а за шумихой вокруг релиза скрывается серьёзный трудовой конфликт. Об этом пишет The Guardian.

Долгожданную премьеру уже окрестили причиной возможной эпидемии «GTA-гриппа». СМИ предполагают, что миллионы поклонников пропустят работу и возьмут больничный ради знакомства с продолжением культовой серии, которого ждали 13 лет. По некоторым оценкам, за первые три месяца продажи могут достичь 40 миллионов копий, обеспечив разработчикам три миллиарда долларов выручки.

Особенно активно обсуждаются предполагаемые экономические последствия. В США прогнозировали потери производительности на миллиард долларов, а британские издания писали о миллионах потенциальных отпускников. Однако журналисты выяснили, что многие пугающие цифры основаны на приблизительных подсчётах и ограниченных опросах, а не на полноценном анализе.

Прогнозы о потерях экономики остаются предметом споров, а дата выхода игры уже объявлена. Когда выйдет GTA 6 и как подготовиться к релизу — в материале Life.ru.