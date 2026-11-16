Разработчики Grand Theft Auto VI решили изменить привычный подход к криминальным приключениям и впервые добавили в игру механики, призванные вызывать у игроков сочувствие к преступникам. Теперь значение будут иметь не только ограбления и перестрелки, но и отношения между главными героями — Джейсоном и Лусией. Об этом руководитель Rockstar North Роб Нельсон рассказал в эксклюзивном интервью The Guardian.

Журналистка Кеза Макдональд побывала в шотландской студии Rockstar North и одной из первых познакомилась с игровым процессом GTA VI. Как выяснилось, разработчики сделали романтические отношения центральных персонажей частью игрового процесса. Причём от поведения игрока будет зависеть, сохранят ли герои свою любовь.

Джейсон и Лусия смогут вместе посещать бары, тренироваться в спортзале, отправляться на свидания и даже устраивать совместные ограбления. Когда персонажи находятся порознь, игрок сможет поддерживать их общение с помощью звонков и сообщений. А если не уделять отношениям внимания, это приведёт к последствиям.

По словам Нельсона, разработчики впервые в истории GTA сознательно внедрили механики, которые должны побуждать игроков к сопереживанию. При этом проявлять сочувствие или нет каждый сможет решить самостоятельно. Одной из необычных возможностей станет даже простое действие — герои смогут держаться за руки.

Изменится и подход к преступлениям. Вместо бесконечного хаоса разработчики предлагают продумывать ограбления, изучать охрану, отключать камеры и искать способы избежать столкновений с полицией. Действия игроков будут влиять на развитие событий, однако Rockstar обещает сохранить свободу, за которую серию полюбили миллионы поклонников.