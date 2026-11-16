Британские интернет-провайдеры готовятся к рекордной нагрузке на свои сети из-за выхода Grand Theft Auto VI. Долгожданная игра поступит в продажу 19 ноября, однако массовое скачивание уже привело к замедлению интернета у части пользователей. Телекоммуникационные компании опасаются, что в день релиза ситуация может повториться в более крупных масштабах.

Одной из первых с проблемами столкнулась британская компания YouFibre. После запуска предварительной загрузки игры провайдер сообщил о нехватке пропускной способности сети и снижении скорости подключения. Особенно заметными перебои оказались в графстве Йоркшир. Специалистам пришлось экстренно перераспределять трафик, после чего работа сети нормализовалась.

У другого оператора, Virgin Media O2, предзагрузка GTA VI установила сразу два рекорда. 10 ноября компания зафиксировала самый высокий пиковый трафик и наибольший суточный объём переданных данных за всю историю своей сети. В первый час скачивания нагрузка выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели.

К предстоящему релизу готовится и телекоммуникационный гигант BT. По данным британских СМИ, компания и другие операторы увеличивают пропускную способность каналов, размещают игровые файлы на серверах ближе к пользователям, усиливают мониторинг сетей и ограничивают плановые технические работы.

Размер GTA VI может достигать 212 гигабайт в зависимости от игровой платформы. Одновременное скачивание столь большого объёма данных миллионами пользователей способно создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру даже крупных операторов.

При этом специалисты считают, что речь скорее идёт о локальном замедлении интернета и перегрузке отдельных узлов, чем о полном отключении глобальной сети. Предварительная загрузка, открытая 10 ноября, должна распределить нагрузку на несколько дней, но полностью исключить новые скачки трафика в день релиза не сможет.

Разработчик Rockstar Games планирует выпустить Grand Theft Auto VI 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для персональных компьютеров пока не имеет официальной даты выхода.

Подробности о предзагрузке GTA 6 и размере файлов собраны в справочнике Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о сбоях PlayStation после старта предзагрузки GTA VI. 10 ноября владельцы PS5 пожаловались на ошибки подключения и проблемы с доступом к PlayStation Store. Позднее работа магазина восстановилась. При этом официального подтверждения массового сбоя от Sony не поступало.