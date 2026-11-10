Старт предзагрузки Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 обернулся жалобами на сбои. Некоторые пользователи не смогли скачать долгожданную игру, а у других возникли проблемы даже с доступом к PlayStation Store.

По данным канала, неполадки начались вскоре после открытия предварительной загрузки. Владельцы PS5 столкнулись с ошибками подключения и нестабильной работой сервисов. Позднее магазин PlayStation Store восстановил работу. При этом официального подтверждения массового сбоя от Sony не поступало.

Предзагрузка GTA VI стартовала до релиза, но часть владельцев PlayStation столкнулась с ошибками. Когда выйдет GTA 6 и как скачать игру заранее на поддерживаемых консолях, объясняет Life.ru.

Предзагрузка GTA VI на PlayStation 5 стартовала 10 ноября в полночь по времени региона аккаунта. Владельцам Xbox Series X и Series S скачивание открыли одновременно по всему миру — в 03:00 по Москве. Пользователи консолей Microsoft сообщили, что загрузили игру без проблем.

Для установки GTA VI потребуется до 212 ГБ свободного места. При этом скачать файлы заранее смогут владельцы цифровых предзаказов, но запустить игру до официального релиза не получится, пишет SHOT.

На фоне старта предзагрузки Rockstar Games выпустила новый ролик и раскрыла подробности технической части проекта. Разработчики подтвердили, что ориентируются на 30 кадров в секунду на консолях. Это касается и PlayStation 5 Pro, хотя улучшенная приставка получит более качественное изображение благодаря технологии PSSR и трассировке лучей.

Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Несмотря на проблемы, сопровождавшие начало предзагрузки, пока нет оснований утверждать, что они повлияют на дату выхода проекта.

Ранее Life.ru рассказывал о релизном трейлере GTA VI, который Rockstar Games представила за месяц до выхода игры. В ролике показали перестрелки, полицейские погони и ночную жизнь Вайс-Сити. Все кадры были записаны на PlayStation 5, а главными героями игры станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос.