GTA VI ещё не вышла, а выходной уже дали: Logitech решила порадовать сотрудников-геймеров
Сотрудникам Logitech разрешили не работать ради выхода GTA VI
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Швейцарская компания Logitech решила предоставить своим сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной для видеоигр накануне релиза Grand Theft Auto VI. Новую инициативу под названием Logi Game Day производитель компьютерной периферии представил в официальном пресс-релизе.
При этом посвящать свободный день именно GTA VI необязательно. Работники смогут самостоятельно выбрать игру и время отдыха. Выходной разрешается использовать в течение года, в том числе 19 ноября 2026 года, когда ожидается выход новой части Grand Theft Auto.
В Logitech объяснили решение желанием признать пользу видеоигр для профессионального развития. Компания ссылается на собственные исследования, согласно которым 81% опрошенных геймеров считают, что игры помогают чувствовать себя увереннее, справляться с тревогой и эффективнее выполнять повседневные рабочие задачи.
Ещё одно исследование показало, что 98,8% опрошенных IT-специалистов, принимающих корпоративные технологические решения, видят применение игровых навыков в работе. Среди таких компетенций они выделили стратегическое мышление, решение сложных задач и способность действовать под давлением.
«Игра — это не противоположность работе», — заявила директор Logitech по персоналу Элейн Лэрд. По её словам, возможность отвлечься от рабочих обязанностей и погрузиться в видеоигры помогает сотрудникам восстановить силы, улучшить концентрацию и найти новые подходы к решению проблем.
В честь Logi Game Day игровое подразделение Logitech G также организует 19 ноября трансляцию из штаб-квартиры компании в американском Сан-Хосе.
Инициатива Logitech совпала с ожиданием нового релиза Rockstar. GTA 6: дата выхода, платформы и версии игры — в справочнике Life.ru.
Logitech — швейцарская компания, выпускающая компьютерную периферию, игровые устройства и оборудование для видеоконференций.
Ранее Life.ru сообщал, что компания Rockstar Games открыла предварительную загрузку GTA VI для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С 10 ноября покупатели цифровой версии могут скачать игру заранее, однако запустить её получится только после официального релиза, назначенного на 19 ноября 2026 года.