Швейцарская компания Logitech решила предоставить своим сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной для видеоигр накануне релиза Grand Theft Auto VI. Новую инициативу под названием Logi Game Day производитель компьютерной периферии представил в официальном пресс-релизе.

При этом посвящать свободный день именно GTA VI необязательно. Работники смогут самостоятельно выбрать игру и время отдыха. Выходной разрешается использовать в течение года, в том числе 19 ноября 2026 года, когда ожидается выход новой части Grand Theft Auto.

В Logitech объяснили решение желанием признать пользу видеоигр для профессионального развития. Компания ссылается на собственные исследования, согласно которым 81% опрошенных геймеров считают, что игры помогают чувствовать себя увереннее, справляться с тревогой и эффективнее выполнять повседневные рабочие задачи.

Ещё одно исследование показало, что 98,8% опрошенных IT-специалистов, принимающих корпоративные технологические решения, видят применение игровых навыков в работе. Среди таких компетенций они выделили стратегическое мышление, решение сложных задач и способность действовать под давлением.

«Игра — это не противоположность работе», — заявила директор Logitech по персоналу Элейн Лэрд. По её словам, возможность отвлечься от рабочих обязанностей и погрузиться в видеоигры помогает сотрудникам восстановить силы, улучшить концентрацию и найти новые подходы к решению проблем.

В честь Logi Game Day игровое подразделение Logitech G также организует 19 ноября трансляцию из штаб-квартиры компании в американском Сан-Хосе.

Инициатива Logitech совпала с ожиданием нового релиза Rockstar. GTA 6: дата выхода, платформы и версии игры — в справочнике Life.ru.

Logitech — швейцарская компания, выпускающая компьютерную периферию, игровые устройства и оборудование для видеоконференций.