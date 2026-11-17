Предзаказы Grand Theft Auto VI достигли почти 15 миллионов копий на общую сумму около 1,45 миллиарда долларов ещё до выхода игры. Как пишет Forbes со ссылкой на аналитическую компанию Sensor Tower, речь идёт о предварительных оценках продаж, которые сама Rockstar Games пока официально не подтверждала.

Главными покупателями оказались владельцы PlayStation. На них приходится примерно 11,1 миллиона предзаказов, или 74% от общего количества. В денежном выражении это около 1,08 миллиарда долларов. Пользователи Xbox Series X|S заказали порядка 3,8 миллиона копий на сумму свыше 360 миллионов долларов.

Интерес к игре продолжает расти по мере приближения релиза. Ещё 11 ноября аналитики оценивали количество предзаказов в 10,31 миллиона копий, а их стоимость — примерно в миллиард долларов. Таким образом, всего за пять дней оценка увеличилась почти на 4,6 миллиона заказов и 450 миллионов долларов.

При этом Rockstar Games и её материнская компания Take-Two Interactive пока не раскрывали официальные показатели продаж GTA VI. Все приведённые цифры основаны на аналитических оценках Sensor Tower и касаются цифровых предзаказов на консолях.

Речь идёт об оценке аналитиков, а не о раскрытых Rockstar итогах продаж. Стоимость, издания и дата релиза GTA 6 приведены в отдельном справочном материале Life.ru.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие игры развернётся в вымышленном штате Леонида, а главными героями станут Джейсон Дюваль и Лусия Каминос.

Справочную информацию о ценах и версиях GTA 6 Life.ru собрал отдельно; сумма предзаказов в этой новости — аналитическая оценка, а не отчёт Rockstar.