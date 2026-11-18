Разработчики GTA VI довели реалистичность персонажей до неожиданных мелочей. В игре можно разглядеть целлюлит, дряблую кожу и естественные неровности тела. Особое внимание геймеров привлекла проработка ягодиц, которые выглядят и двигаются гораздо правдоподобнее, чем в предыдущих частях серии.

На эти особенности обратили внимание журналисты GamesRadar+ после расширенной демонстрации игрового процесса. Обозреватели заметили не только целлюлит, но и едва различимые волосы на руках персонажей, капли пота и детализированную кожу.

Внимание к внешности неигровых персонажей проявляется и в разнообразии фигур. Жители виртуального Вайс-Сити отличаются телосложением, а их движения выглядят заметно естественнее. Разработчики постарались передать даже небольшие физические особенности, которые обычно остаются незаметными в видеоиграх.

О том, кто такие Джейсон и Лусия и как устроен мир игры, читайте в справочнике о главных героях и мире GTA 6.

Ранее Life.ru рассказывал, на какие ухищрения пошла Rockstar ради реалистичности GTA VI. Разработчиков отправляли в ночные клубы Майами и на патрулирование вместе с полицейскими, чтобы точнее передать атмосферу города. Над проектом трудились почти пять тысяч человек.