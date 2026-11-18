Даже целлюлит прорисовали: GTA VI удивила геймеров реалистичностью тел персонажей
Разработчики GTA VI добавили персонажам целлюлит и волосы на руках
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Разработчики GTA VI довели реалистичность персонажей до неожиданных мелочей. В игре можно разглядеть целлюлит, дряблую кожу и естественные неровности тела. Особое внимание геймеров привлекла проработка ягодиц, которые выглядят и двигаются гораздо правдоподобнее, чем в предыдущих частях серии.
На эти особенности обратили внимание журналисты GamesRadar+ после расширенной демонстрации игрового процесса. Обозреватели заметили не только целлюлит, но и едва различимые волосы на руках персонажей, капли пота и детализированную кожу.
Внимание к внешности неигровых персонажей проявляется и в разнообразии фигур. Жители виртуального Вайс-Сити отличаются телосложением, а их движения выглядят заметно естественнее. Разработчики постарались передать даже небольшие физические особенности, которые обычно остаются незаметными в видеоиграх.
О том, кто такие Джейсон и Лусия и как устроен мир игры, читайте в справочнике о главных героях и мире GTA 6.
Ранее Life.ru рассказывал, на какие ухищрения пошла Rockstar ради реалистичности GTA VI. Разработчиков отправляли в ночные клубы Майами и на патрулирование вместе с полицейскими, чтобы точнее передать атмосферу города. Над проектом трудились почти пять тысяч человек.
Масштаб ожиданий оказался не менее впечатляющим. По оценке аналитиков, о которой писал Life.ru, цифровые предзаказы игры достигли почти 15 миллионов копий на сумму около 1,45 миллиарда долларов. При этом сама Rockstar официально эти показатели не подтверждала. Тем временем первые игроки в Новой Зеландии уже получили доступ к GTA VI. Игра начала открываться в разных странах поэтапно из-за разницы часовых поясов. Мировой релиз назначен на 19 ноября 2026 года.