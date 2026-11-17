Американский телеканал The Weather Channel неожиданно начал публиковать прогнозы погоды для вымышленного штата Леонида, в котором разворачиваются события Grand Theft Auto VI. Вместо привычных метеосводок зрителям показали шесть новых кадров из игры с тропическими ливнями, грозами и густыми туманами. Об этом сообщили GamesRadar+ и Insider Gaming.

Необычную презентацию организовали совместно с Rockstar Games. Разработчики предоставили телеканалу эксклюзивные изображения, а тот оформил их как настоящие прогнозы для разных районов игрового мира.

На опубликованных кадрах можно увидеть залитые дождём улицы, приближающуюся к болотам грозу, морской туман над небоскрёбами Вайс-Сити и шторм у прибрежного бара. Отдельные изображения посвящены влажным низинам и дорогам, по которым автомобили движутся под сильным дождём.

В Rockstar объяснили, что для новой части серии пришлось практически заново создать погодную систему. Вымышленная Леонида основана на современной Флориде, где погода способна быстро меняться даже на небольших расстояниях.

По словам вице-президента Rockstar по художественному оформлению освещения и рендерингу Оуэна Шепарда, разработчики стремились сделать погодные явления более локальными, продолжительными и динамичными. Теперь виртуальное небо может меняться от ясной голубизны до огромных грозовых облаков, а разные районы игрового штата будут отличаться погодными условиями.