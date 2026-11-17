Случайно проданная раньше срока виниловая пластинка раскрыла список исполнителей саундтрека Grand Theft Auto VI. В числе музыкантов оказались Лана Дель Рей, Дуа Липа, Дженни из BLACKPINK и другие мировые звёзды, сообщает Rolling Stone со ссылкой на собственные источники.

Утечка произошла за несколько дней до выхода долгожданной игры. В Сети появились фотографии обложки и трек-листа винилового альбома GTA VI: The Album, который преждевременно попал в продажу. Журналисты проверили информацию и подтвердили подлинность списка из 34 композиций.

Среди новых песен значатся Crazy for You Ланы Дель Рей, Go Easy Дуа Липы, Fast Emotion Зары Ларссон и Power Trip участницы BLACKPINK Дженни. Также в альбом вошли записи Playboi Carti, Rina Sawayama, Young Thug, Arca и Tove Lo.

Не обошлось и без легенд рок-музыки. В саундтрек включили композицию Bright Lights, Big City в исполнении гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса. Кроме того, над музыкой работал французский электронный дуэт Justice, записавший совместные треки с Tame Impala, SZA и Майклом Макдональдом.

Лана Дель Рей призналась, что участие в GTA имеет для неё особое значение. По словам певицы, некоторые её родственники во время первого приезда в Лос-Анджелес уже ориентировались на городских дорогах благодаря видеоиграм. Артистка назвала возможность стать частью новой GTA большой честью и призналась, что с нетерпением ждёт выхода игры.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября, а альбом с музыкой появится в продаже на следующий день. На 21 ноября в Майами также намечен музыкальный фестиваль, посвящённый игре, с участием Трэвиса Скотта, Cardi B, Kodak Black и других исполнителей саундтрека.

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