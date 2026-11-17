Американский Майами накануне выхода Grand Theft Auto VI фактически превращается в Вайс-Сити — вымышленный город, созданный по его образцу. Улицы заполняет реклама игры, местные заведения меняют оформление, а власти спорят о допустимости продвижения криминального боевика. Об этом сообщает Associated Press.

Разработчики Rockstar Games годами изучали Южную Флориду: ездили по Майами, исследовали острова и болота, общались с бывшими полицейскими и участниками преступных группировок. Местные жители уже узнают в виртуальном городе знакомые улицы и здания.

«У нас есть и блеск, и грязь», — отметила экскурсовод, оценившая реалистичность игрового мира.

В преддверии премьеры округ Майами-Дейд заключил с Rockstar рекламную сделку на 3,9 миллиона долларов. На крыше баскетбольной арены появился огромный лозунг «Добро пожаловать в Вайс-Сити», город украсили тематическими рисунками, а ночной клуб E11EVEN временно переименовали в NINE1NINE.

Однако рекламная кампания понравилась не всем. Представители полиции и некоторые чиновники раскритиковали использование общественных ресурсов для популяризации игры, в которой поощряются преступления. Их оппоненты считают, что краткосрочное сотрудничество принесёт городу дополнительную известность, не означая одобрения виртуального насилия.

Ранее Life.ru рассказал всё о предстоящем выходе GTA VI, включая дату релиза, платформы и предзагрузку. Игрокам уже доступно предварительное скачивание проекта, занимающего до 212 ГБ. Главными героями станут Лусия Каминос и Джейсон Дюваль, а события развернутся в вымышленном штате Леонида. Сроки выпуска версии для ПК пока не объявлены.