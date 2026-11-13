Создатели Grand Theft Auto VI годами исследовали реальную жизнь Майами, чтобы максимально достоверно воссоздать атмосферу американского города в игре. Сотрудники Rockstar Games посещали ночные клубы, бары, неблагополучные районы и даже отправлялись на патрулирование вместе с полицейскими. Всего над GTA VI работали почти пять тысяч человек, рассказала британская газета The Guardian, журналистка которой побывала в студии Rockstar North в Эдинбурге.

Первые исследовательские поездки в Майами начались ещё в 2015 году. По словам одного из руководителей разработки Роба Нельсона, команда старалась не просто фотографировать здания и улицы, а буквально погружаться в местную жизнь, изучая привычки жителей, городские контрасты и особенности разных районов.

Однажды разработчики провели ночь в клубе до четырёх утра, после чего успели поспать всего несколько часов и отправились на гоночную трассу. Нельсон вспоминал, что поездка проходила с тяжёлым похмельем.

В другой раз сотрудники Rockstar присоединились к полицейскому патрулю в районе Саут-Бич. Они также посещали необычные бары на островах Флорида-Кис и исследовали места, куда обычные туристы практически не заглядывают.

По словам разработчиков, такие поездки проходили в полускрытом режиме. Однако остаться незамеченными получалось не всегда: группы сотрудников игровой студии заметно выделялись в некоторых районах.

Результатом стала невероятная детализация виртуального штата Леонида и его главного города Вайс-Сити. В GTA VI воссоздали не только архитектуру и дорожную сеть, но и одежду прохожих, уличные рисунки, объявления на стенах кафе и даже содержимое холодильников.

Во время демонстрации игры журналистке показали, как главный герой Джейсон ест пончик и одновременно пьёт пиво. Если персонаж начинает бежать с упаковкой из шести бутылок, он перекладывает её под руку, а жидкость внутри бутылок реалистично колышется.

Масштаб проекта оказался настолько огромным, что, по словам Нельсона, ни один сотрудник не способен держать в голове все особенности игрового мира. Над созданием GTA VI трудились почти 5000 человек, хотя ключевые решения принимала сравнительно небольшая группа опытных руководителей.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Команда разработчиков изучала жизнь Майами, чтобы воссоздать атмосферу Вайс-Сити. GTA 6: главные герои, Вайс-Сити и подробности релиза — в материале Life.ru.