Ведьмак 4: дата выхода, актёры, трейлер и что известно о новом сезоне сериала Netflix Оглавление Ведьмак 4 дата выхода: когда ждать премьеру в 2025 году Сюжет Производство и режиссура Актёры и роли Трейлер Ведьмака 4 Фото Отзывы критиков и фанатов Интересные факты о сериале Итог Когда выйдет Ведьмак 4? Кто сыграет главную роль вместо Генри Кавилла? Трейлер, где смотреть в России, актёры, сюжет. Всё о новом сезоне сериала «Ведьмак» — в материале Life.ru.

Мир «Ведьмака» стоит на пороге больших перемен. Четвёртый сезон — это как новая глава в старой, помятой книге. Главное лицо вселенной Netflix по книгам Сапковского сменилось. И фанаты затаили дыхание в ожидании. Что ждёт сериал после ухода Генри Кавилла? Давайте разбираться вместе.

Ведьмак 4 дата выхода: когда ждать премьеру в 2025 году

Производство четвёртого сезона было долгим и непростым. Сначала были сценарии. Потом — забастовки в Голливуде. Это сильно сдвинуло все сроки. Съёмки официально стартовали в начале 2024 года. А премьера состоялась буквально сейчас — 30 октября 2025 года весь новый сезон стал доступен в Сети, так как Netflix любит единовременные релизы.

Сюжет

Сценаристы взялись за самую насыщенную часть саги. Четвёртый сезон будет основан на романе «Крещение огнём». Геральт, бросив вызов Империи Нильфгаард, остаётся без своей «банды». Йеннифэр считают погибшей, а Цири попадает в компанию молодых преступников. Геральт отправляется на её поиски не один, его как всегда сопровождает бард Лютик. Это история о путешествии, а не о грандиозных битвах. Геральт будет много вспоминать и переосмысливать свою жизнь.

Важно, что Лиам Хемсворт только входит в роль. Так что сценаристы дадут его Геральту время на раскачку, поэтому первые серии могут быть более плавными.

Производство и режиссура

После ухода Генри Кавилла и увольнения сценариста Бо Демайо штурвал взял новый шоураннер — Шон Дэниел. Фанаты надеются, что он вернёт сериал к его литературному первоисточнику.

Актёры и роли

Каст четвёртого сезона — это смесь старых и новых лиц. Главный вопрос, конечно, о новом Геральте.

Лиам Хемсворт — Геральт из Ривии. Он сменил Генри Кавилла. Это самый громкий и рискованный каст за всю историю сериала. Хемсворт физически подготовлен для роли, но у поклонников возник вопрос: сможет ли он передать ту самую харизму ведьмака? Но стоит отметить, что Хемсворт — сам фанат саги Сапковского и справиться с главной ролью для него — личная задача.

Аня Чалотра — колдунья Йеннифэр из Венгерберга. Её героиню считают погибшей. Но волшебница такого уровня не может просто исчезнуть — сериал готовит новые сюжетные повороты.

Фрейя Аллан — Цирилла. Цири находится в самом мрачном периоде своей жизни. Она сбежала с бандой «Крысы» и пытается забыть прошлое. Фрейя Аллан обещает, что мы увидим более ожесточённую и взрослую принцессу.

Джои Бэти — Лютик. Верный трубадур остаётся рядом с Геральтом. Его юмор и преданность станут спасательным кругом для ведьмака на этом трудном пути.

Новые лица. Появятся те самые «Крысы» — молодая банда, с которой связалась Цири. А ещё мы наконец-то официально встретим Эмиля Реля в роли рыцаря-коммандоса Сыра Куландри. Его введение в третьем сезоне было мимолётным, теперь он станет полноценным персонажем.

Трейлер Ведьмака 4

Трейлер 4-го сезона сериала «Ведьмак». Видео © YouTube / Netflix

Заметно, что визуальный стиль сериала сохранился — те же мрачные тона и детализированные костюмы. Особенно много шума вызвали фото Хемсворта с двумя мечами за спиной. Он выглядит сурово и по-ведьмачьи подготовленно.

Отзывы критиков и фанатов

Многие поклонники до сих пор не смирились с уходом Кавилла. Они считают, что без его преданности книгам сериал может потерять душу. Но есть и те, кто готов дать Хемсворту шанс и надеются, что свежий взгляд актёра и новый шоураннер вдохнут в проект вторую жизнь.

Профессиональные обозреватели пока молчат, но многие задумчивы. Сериал и раньше хвалили далеко не все. А теперь ему предстоит пережить самую большую трансформацию на телевидении. Главный вопрос: сможет ли «Ведьмак» без Кавилла удержать свою огромную аудиторию?

Интересные факты о сериале

А вот что оставалось за кадром:

Лиам Хемсворт признался, что его парик Геральта даже тяжелее, чем костюм Тора у его брата Криса, а носить его по 12 часов в день — настоящее испытание.

Несмотря на всю критику, Хемсворт — давний поклонник книг Сапковского. Он прочитал все романы, готовясь к роли. Так что он понимает, что за персонаж ему достался.

Новому Геральту пришлось пройти суровую физическую подготовку — фехтование, силовые тренировки, конные прогулки.

Генри Кавилл лично пообщался с Лиамом Хемсвортом после каста. Он дал несколько советов и передал ему, образно говоря, эстафету.

Итог

Четвёртый сезон «Ведьмака» — это огромный риск для Netflix. Сюжет обещает быть более камерным и философским. А успех всего предприятия теперь зависит от того, примет ли публика Лиама Хемсворта в роли Белого Волка.

Однозначно четвёртый сезон «Ведьмака» станет одним из самых обсуждаемых проектов года.

Авторы Екатерина Субботина