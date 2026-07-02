Верховный суд России определил основания для увольнения чиновников

Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор практики по делам о противодействии коррупции. В документе разъяснены основания для увольнения госслужащих в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Так, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать уклонение от предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе, а также искажение или сокрытие этих данных. Также чиновник не может заниматься предпринимательской деятельностью, в противном случае нарушение повлечёт увольнение с поста.

Отдельно в тексте подчёркивается, что уволиться по собственной инициативе во время антикоррупционной проверки невозможно. В Верховном суде напомнили, что конфликт интересов может возникать не только с близкими родственниками, но и с более дальними, включая двоюродных братьев, сестёр и бывших супругов. В качестве примера приведён случай, когда должностные лица после развода продолжали совместно жить и участвовать в принятии решений, связанных с назначением на должности.

«Суд привёл в пример главу сельского поселения и председателя совета депутатов, которые развелись, но продолжили жить вместе и воспитывать общих детей. При этом глава совета депутатов председательствовала на собрании, где избрали её бывшего мужа на пост, вела протокол и проголосовала за него», — сказано в тексте.

Ранее в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, подготовленном по поручению главы ВС Игоря Краснова, говорилось, что уклонение продавца недвижимости от исследования его психического состояния в момент заключения сделки в судебных спорах по «схеме Долиной» может стать основанием для отказа в иске.