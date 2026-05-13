Уволен замгубернатора Белгородчины Зайнуллин, ставший фигурантом дела о хищении

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин уволен со своей должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «Интерфакс». Зайнуллин проходит по уголовному делу о хищении бюджетных денег при возведении фортификационных сооружений.

«Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года в соответствии с п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации», — сказано в тексте.

Летом 2025 года стало известно, что вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин обвиняется в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, он, действуя в составе преступной группы, похитил сумму, превышающую 32 миллиона рублей. Хищение произошло в ходе работ по строительству фортификационных объектов. Тогда же чиновник был взят под стражу. Зайнуллин исполнял обязанности заместителя губернатора с января 2022 года, одновременно возглавляя Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области.