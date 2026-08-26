Новые стандарты уборки: В Госдуме заявили о масштабном обновлении правил ЖКХ в 2026 году

Сфера ЖКХ в этом году обновляется сразу по нескольким направлениям. Многие новшества уже начали действовать, другие вступят в силу с сентября. Реформа затронет всё: от уборки подъездов до оплаты счетов и контроля над управляющими компаниями. Главное — эти изменения коснутся каждого жителя многоквартирного дома, заявил в беседе с RG.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Единый срок оплаты действует с марта: квитанции приходят не позднее пятого числа, заплатить нужно до 15-го. Затягивать не стоит — за просрочку начисляются пени. Кстати, с сентября приоритетными становятся электронные платёжки через «Госуслуги», но только с согласия собственника — бумажные версии сохранятся для тех, кому они привычнее.

С сентября появится и единый QR-код для оплаты. Отсканировав его, можно выбрать любой удобный способ: СБП, карта или цифровой рубль. Для крупных компаний с выручкой свыше 120 млн рублей новшество заработает уже сейчас, остальные подключат до 2028 года.

Новые федеральные стандарты уборки теперь обязательны для всех УК. Подъезды, лестницы и лифты должны мыть минимум раз в неделю — это не пункт договора, а закон. Затопленные подвалы обязаны осушать в течение суток. Кроме того, там, где позволяет территория, управляющие компании должны обустраивать детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

Особое внимание — газовому оборудованию. В многоэтажках техобслуживанием теперь занимается газораспределительная организация, а в частных домах введён ежегодный осмотр с проверкой герметичности, тяги и состояния приборов.

Меняется и порядок работы УК. С сентября ужесточаются требования к протоколам собраний — при избрании совета дома документ должны подписать все его члены. Управляющие компании обязаны оформлять акты в двух экземплярах и передавать их совету дома. Лицензирование тоже упростили: комиссии упразднили, решение принимает жилищный надзор за десять рабочих дней. В штате УК должен быть специалист по инженерным системам, а паспорт готовности дома к отоплению стал обязательным требованием.

Эти изменения — часть масштабной реформы, которая должна сделать сферу ЖКХ более прозрачной и контролируемой. Но главное — теперь у жильцов появляется больше рычагов влияния на управляющие компании, а у властей — инструментов для контроля. Бумажные квитанции уходят в прошлое, но бумажная волокита с УК, похоже, тоже становится делом минувших дней.

А ранее россиянам объяснили, как снизить платёжку за ЖКХ после отпуска. В Госдуме отметили, что при отсутствии более пяти полных дней можно потребовать перерасчёт платы за обращение с ТКО, подтвердив даты отъезда и возвращения.