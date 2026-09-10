Старт отопительного сезона 2026: Life.ru выяснил правила, сроки и порядок подключения

На смену дневному теплу приходят ночные заморозки, а столбик термометра то взлетает вверх, то падает практически до нулевых отметок. В такой нестабильной обстановке, многие задаются вопросом: когда же, наконец, в батареях появится долгожданное тепло? Об этом Life.ru рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Андрей Лупий.

Порядок старта отопительного сезона в РФ чётко регламентирован законодательно, а именно — Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. В соответствии с этим нормативным актом, ключевым и единственным объективным критерием для запуска системы центрального отопления является погодный показатель. Как только среднесуточная температура воздуха устойчиво перешагивает порог в +8 °C и держится ниже этой отметки в течение нескольких дней, местные власти получают законное основание дать старт сезону. Важный нюанс: согласно тому же постановлению, с момента наступления этого метеорологического условия у коммунальных служб есть не более 5 календарных дней, чтобы подать тепло в сеть.

Запуск отопления происходит не хаотично, а строго по утверждённой очередности, что тоже важно учитывать. В первую очередь тепло обязаны дать в объекты социальной сферы — это больницы, поликлиники, школы и детские дошкольные учреждения. Причём для них часто делают исключение и подключают тепло раньше срока по отдельным заявкам, если там возникает угроза переохлаждения. Только после того, как соцобъекты будут обеспечены, теплоноситель начинает поступать в жилые многоквартирные дома, и уже в самую последнюю очередь — на промышленные и складские объекты.

«Естественно, что в первые дни запуска системы неизбежно происходят гидравлические регулировки и настройки, поэтому температура в квартирах может выходить на норму не мгновенно, а в течение суток», — отмечает эксперт.

Если батареи уже должны быть горячими, а в квартире по-прежнему стоит холод, проверьте исправность и настройки терморегулятора на своём радиаторе. Нередко причина холода кроется именно в завоздушивании системы или в том, что жильцы сами перекрыли вентиль.

Но если вы убедились, что во всех комнатах батареи остаются ледяными, а стояк не греется, тогда нужно предпринимать активные действия и обращаться к тем, кто обязан устранить проблему: — Горячая линия по вопросам отопления (федеральная): 8 800 100-23-29;

— Единый диспетчерский центр столицы (круглосуточно): +7 495 539-53-53;

— Официальный портал мэра Москвы;

— Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» — там можно подать заявку с прикреплением фото;

— Аварийная служба вашей управляющей компании, особенно если ваш дом не подключен к центральной городской диспетчерской службе, а обслуживается частной УК.

«Право на комфортную температуру закреплено законом, и оперативное обращение по перечисленным номерам — самый быстрый способ добиться перерасчёта и устранения аварии», — заключил собеседник Life.ru.

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