Старт отопительного сезона 2026: Life.ru выяснил правила, сроки и порядок подключения
Эксперт Лупий: Отопительный сезон стартует, когда температура падает ниже +8 °C
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На смену дневному теплу приходят ночные заморозки, а столбик термометра то взлетает вверх, то падает практически до нулевых отметок. В такой нестабильной обстановке, многие задаются вопросом: когда же, наконец, в батареях появится долгожданное тепло? Об этом Life.ru рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Андрей Лупий.
Порядок старта отопительного сезона в РФ чётко регламентирован законодательно, а именно — Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. В соответствии с этим нормативным актом, ключевым и единственным объективным критерием для запуска системы центрального отопления является погодный показатель. Как только среднесуточная температура воздуха устойчиво перешагивает порог в +8 °C и держится ниже этой отметки в течение нескольких дней, местные власти получают законное основание дать старт сезону. Важный нюанс: согласно тому же постановлению, с момента наступления этого метеорологического условия у коммунальных служб есть не более 5 календарных дней, чтобы подать тепло в сеть.
Запуск отопления происходит не хаотично, а строго по утверждённой очередности, что тоже важно учитывать. В первую очередь тепло обязаны дать в объекты социальной сферы — это больницы, поликлиники, школы и детские дошкольные учреждения. Причём для них часто делают исключение и подключают тепло раньше срока по отдельным заявкам, если там возникает угроза переохлаждения. Только после того, как соцобъекты будут обеспечены, теплоноситель начинает поступать в жилые многоквартирные дома, и уже в самую последнюю очередь — на промышленные и складские объекты.
«Естественно, что в первые дни запуска системы неизбежно происходят гидравлические регулировки и настройки, поэтому температура в квартирах может выходить на норму не мгновенно, а в течение суток», — отмечает эксперт.
Если батареи уже должны быть горячими, а в квартире по-прежнему стоит холод, проверьте исправность и настройки терморегулятора на своём радиаторе. Нередко причина холода кроется именно в завоздушивании системы или в том, что жильцы сами перекрыли вентиль.
Но если вы убедились, что во всех комнатах батареи остаются ледяными, а стояк не греется, тогда нужно предпринимать активные действия и обращаться к тем, кто обязан устранить проблему:
— Горячая линия по вопросам отопления (федеральная): 8 800 100-23-29;
— Единый диспетчерский центр столицы (круглосуточно): +7 495 539-53-53;
— Официальный портал мэра Москвы;
— Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» — там можно подать заявку с прикреплением фото;
— Аварийная служба вашей управляющей компании, особенно если ваш дом не подключен к центральной городской диспетчерской службе, а обслуживается частной УК.
«Право на комфортную температуру закреплено законом, и оперативное обращение по перечисленным номерам — самый быстрый способ добиться перерасчёта и устранения аварии», — заключил собеседник Life.ru.
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