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20 декабря, 08:35

«Охотник за привидениями» из мэрии вышел спасать Петербург от снега с огнемётом

Глава округа в Петербурге Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнемётом

Глава округа Северный города Санкт-Петербурга Юрий Куликов вышел на уборку снега с огнемётом. Видеоролик с эпичного субботника под музыку из фильма «Охотники за привидениями» чиновник опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Куликов вышел на уборку снега с огнемётом. Видео © VK / Юрий Куликов

Юрий Куликов мечтает убрать весь снег и лёд в Северной столице с помощью огнемёта, но это фантастика — гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб, пусть даже лопатами. Чиновник позвал на субботник коллег и неравнодушных жителей. Цели он, кстати, добился. В комментарии россияне пишут, что присоединились бы к такой уборке снега.

«Ну круть! На такую уборку я выйду», «Крутяк! Огнемёт Куликова», «Отличная идея!», «Восторг! В таких мероприятиях думаю принять участие пожелают многие. Интенсивно лечусь и вливаюсь в ряды активных, неравнодушных жителей округа Северный», «Предновогодняя фраза «Елочка, гори!» приобретает новый смысл. А вообще молодцы, классный ролик», «Отряды Путина», «Креативно, смело и информативно», — гласят комментарии под постом.

Чиновники в России порой удивляют своими творческими позывами. Так, самый молодой губернатор РФ подался в рэперы и выпустил философский сингл о жизни. Вячеслав Федорищев признался, что текст родился в его голове во время одного из многочисленных авиаперелётов.

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В Чите открыли деревянный туалет, который жители ждали почти два года
Обложка ©

VK / Юрий Куликов

Андрей Бражников
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