Самый молодой губернатор РФ подался в рэперы и выпустил философский сингл о жизни

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал рэп собственного сочинения. Философской композицией под названием «Начало сезона» самый молодой в РФ глава региона поделился в Telegram-канале. По его словам, песня была записана ещё в 2013 году. На тот момент чиновнику не исполнилось ещё и 25 лет.

В своём треке он размышляет о развитии и становлении человека, а также о жизни в новом городе. Федорищев объяснил, что текст родился в его голове во время одного из многочисленных авиаперелётов.

«Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет. Кем ты останешься в конце — мокрым песком или камнем. Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник», — говорится в одном из фрагментов композиции.

Напомним, что это не единственная композиция в арсенале Федорищева. В 2013 году он записал целый мини-альбом «Поджигай, осень», куда вошли четыре трека. Каждый из них отражает разные настроения и переживания.