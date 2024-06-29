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Регион
29 июня, 18:45

Зачитал рэп и крутанул "вертушку": Вологодский губернатор нестандартно поздравил молодёжь с праздником

Врио губернатора Вологодской области зачитал рэп в честь Дня молодёжи

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов решил нестандартно поздравить жителей с Днём молодёжи и Днём Вологды. Сначала политик зачитал на сцене рэп, как настоящий МС, а затем вместе с гостями решил вспомнить молодость и ворваться в бой в стиле капоэйры.

Врио губернатора Георгий Филимонов. Видео © VK / Типичная Вологда / Георгий Филимонов

"Увидел, как парни выполняют элементы бразильской капоэйры, и вспомнил 1999 год, когда был студентом РУДН и мы создали свой клуб единоборств "Боевые искусства планеты", где наряду с соотечественниками тренировались ребята из Африки, Азии и Латинской Америки. Были и интересные выступления (вместе с известными командами по брейк-дансу и т.д.)", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Главы регионов креативно подошли к поздравлению россиян с Днём молодёжи
Главы регионов креативно подошли к поздравлению россиян с Днём молодёжи

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко записал необычное поздравление для россиян с Днём молодёжи. Он прямо сказал, что не будет растекаться в официозе, и просто пожелал молодым людям счастья, веры в свою мечту и крепкой любви к Родине.

Обложка ©

VK / Типичная Вологда

Александра Мышляева
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