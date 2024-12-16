В Чите открыли деревянный туалет, который жители ждали почти два года

В Чите открыли деревянный туалет, который местные жители ждали почти два года. Об этом сообщает издание «Подъём».

В 2023 году местные власти поручили снести старый деревянный санузел, которым пользовались жители бараков. С тех пор людям приходилось использовать вёдра для справления нужды. Примечательно, что только спустя месяц после того, как новый туалет был достроен, им позволили пользоваться. До момента приёмки он был заколочен досками.

«До момента их приёмки доступ к туалетам, действительно, был ограничен. После приёмочной комиссии доступ полностью открыт», — отчитались чиновники.