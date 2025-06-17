Столичный адвокат зарезал клиента и сжёг его тело в печи для зоокремации

Следователи раскрыли жуткое дело об убийстве. Адвокат из столицы убил своего клиента ради жилплощади, избавившись от тела в печи для зоокремации. Трагический инцидент развернулся осенью 2024 года в Солнечногорском районе Московской области, в загородном доме погибшего, сообщает пресс-служба следственного комитета по Москве.

По версии следствия, адвокат Сергей Зуев, годами представлявший интересы своего клиента, вступил с ним в спор из-за продажи недвижимости. В один из дней юрист, желавший приобрести это имущество, нанёс знакомому три ножевых удара, от которых тот скончался на месте.

Кадры со следственного эксперимента. Видео © Telegram / Столичный СК

«Зуев, находясь на территории загородного дома, расположенного в Солнечногорском районе Московской области, на почве разногласий о продаже ему имущества вступил в конфликт со своим знакомым. В ходе спора Зуев нанёс не менее 3 колото-резаных ранений в область сердца потерпевшему. От полученных повреждений он скончался на месте», — сказано в сообщении СК.

После расправы вместе с подельником Зуев кремировал останки жертвы на своей ферме по разведению скота, используя специализированную печь. Позже сообщник помог преступнику продать злополучный дом в Солнечногорском районе за 5 миллионов рублей.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны и находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжких преступлений).