В Приморье двое злоумышленников убили предпринимателя из Японии

В городе Артёме Приморского края обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В соцсетях пишут, что погибшим может быть Александр Ким — гражданин Японии и владелец известной в регионе компании MW-line, прославившейся в 2022 году доставкой во Владивосток партии иномарок, полностью покрытых льдом из-за сложных погодных условий.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль погибшего, где, по предварительным данным, и произошёл конфликт. Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить круг лиц, контактировавших с бизнесменом в роковой вечер. Одного из подозреваемых удалось задержать в московском аэропорту.

«По предварительным данным, конфликт между потерпевшим и подозреваемым возник на бытовой почве, когда они ехали в автомобиле», — сообщили в региональном СК.