В Приморье двое злоумышленников убили предпринимателя из Японии
СК: В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве бизнесмена в Приморье
Подозреваемые в убийстве мужчины в Приморье. Обложка © Telegram / Следком Приморья
В городе Артёме Приморского края обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
В соцсетях пишут, что погибшим может быть Александр Ким — гражданин Японии и владелец известной в регионе компании MW-line, прославившейся в 2022 году доставкой во Владивосток партии иномарок, полностью покрытых льдом из-за сложных погодных условий.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль погибшего, где, по предварительным данным, и произошёл конфликт. Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить круг лиц, контактировавших с бизнесменом в роковой вечер. Одного из подозреваемых удалось задержать в московском аэропорту.
«По предварительным данным, конфликт между потерпевшим и подозреваемым возник на бытовой почве, когда они ехали в автомобиле», — сообщили в региональном СК.
Ранее в Партизанском районе Приморья произошла поистине шокирующая история: 15-летняя девятиклассница встала на защиту отца и в результате трагических обстоятельств нанесла смертельное ранение его обидчику. Мужчина, который ранее имел три судимости за кражи, скончался на месте до того, как прибыли медицинские работники.