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17 апреля, 09:37

В Приморье осудили убийц, которые расправились с многодетной семьёй ради квартиры в 90-х

В Приморье осудили двух мужчин, убивших в 1994 году семью из пяти человек

В Приморье суд вынес приговор двум мужчинам, которые в 1994 году убили пятерых членов одной семьи, включая трёх детей. Они получили наказание в виде 14 лет и 11 месяцев, а также 14 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

В Приморье вынесли приговор мужчинам, убившим семью в 90-х. Видео © Пресс-служба прокуратуры Приморья

Согласно установленным судом фактам, мужчины 1967 и 1968 годов рождения летом 1994 года убедили семью Алатарцевых провести сделку по передаче имущества в пользу своего подставного лица. Чтобы избежать разоблачения, обвиняемые пришли в квартиру и убили супругов, выстрелив им в голову, а трёх малолетних детей утопили в ванной. Убитая женщина была на позднем сроке беременности. После совершения преступления они спрятали тела.

«С учётом позиции прокурора суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы одному сроком на 14 лет 11 месяцев, второму — сроком на 14 лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что семья Алатарцевых продавала квартиру, а злоумышленники под видом сделки вошли в доверие и переоформили жильё на подставное лицо. Преступники обменяли его на автомобиль «Тойота-Сурф», который планировали продать в Новосибирске, однако в пути попали в аварию, поэтому сбыли его всего за 300 долларов. СК ранее искал родственников погибших, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Обложка ©

Пресс-служба прокуратуры Приморья

Александра Мышляева
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