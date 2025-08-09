Три друга изнасиловали женщину-инвалида на камеру и прислали видео её брату

В индийском штате Карнатака полиция арестовала трёх мужчин, изнасиловавших женщину с ограниченными возможностями. Всё происходящее они снимали на видео, но не для себя, а для её брата, сообщает издание Telangana Today.

После зверского акта злоумышленники отправили видеозапись произошедшего брату жертвы. Мужчина был потрясён увиденным, рассказал об этом своему другу, а тот передал ролик в полицию.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на заявление и задержали троих подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сексуальные преступления против лиц с инвалидностью. Пострадавшая уже прошла медицинское освидетельствование. Местные жители требуют скорейшего наказания виновных и усиления мер по защите женщин из уязвимых групп.