Три друга изнасиловали женщину-инвалида на камеру и прислали видео её брату
TT: В Индии трое мужчин изнасиловали женщину-инвалида и отправили видео её брату
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
В индийском штате Карнатака полиция арестовала трёх мужчин, изнасиловавших женщину с ограниченными возможностями. Всё происходящее они снимали на видео, но не для себя, а для её брата, сообщает издание Telangana Today.
После зверского акта злоумышленники отправили видеозапись произошедшего брату жертвы. Мужчина был потрясён увиденным, рассказал об этом своему другу, а тот передал ролик в полицию.
Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на заявление и задержали троих подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сексуальные преступления против лиц с инвалидностью. Пострадавшая уже прошла медицинское освидетельствование. Местные жители требуют скорейшего наказания виновных и усиления мер по защите женщин из уязвимых групп.
Ранее на Кубани местные жители поймали 19-летнего парня, который изнасиловал в лесу 14-летнюю школьницу. Он встретил её там, когда был пьяный и внезапно набросился на девочку. После этого он скрылся, но долго прятаться у него не получилось.