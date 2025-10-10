СК показал новое видео с поисков пропавшей почти две недели назад семьи Усольцевых

Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обнародовало новые видеоматериалы, демонстрирующие ход поисковых операций по розыску семьи Усольцевых, пропавшей вместе с малолетней дочерью почти две недели назад. Спасательные подразделения продолжают интенсивные работы с привлечением специализированной техники и авиации.

Спасатели подключили к работе дроны. Видео © Telegram / © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На видео видно, как на месте поисков работают беспилотники, также идут беспрерывные поиски в скальном массиве.

Район проведения поисковых мероприятий характеризуется сложным горным рельефом с лесными склонами и обширными курумниками — каменными россыпями, покрытыми мхами и лишайниками. Местность осложнена многочисленными завалами, буреломом и глубокими тектоническими трещинами. Отдельные скальные образования достигают высоты 20 метров, а мощность снежного покрова в некоторых местах доходит до уровня пояса, что создаёт экстремальные условия для выживания.

Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Менее вероятной, но не исключаемой версией, является предположение о криминальном характере их исчезновения.