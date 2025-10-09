Гид рассказал о рельефе местности, где телефон Усольцевых подал последний «голос»

Местность, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего вместе с семьёй Сергея Усольцева, отличается крайне сложным рельефом. Об этом сообщил NEWS.ru экскурсовод и проводник Алексей Исиченко, участвующий в поисках вместе с волонтёрами и спасателями.

По его словам, район поисков представляет собой горную зону с лесом на склоне и крупными курумниками — острыми камнями, покрытыми мхом и лишайниками. Между ними — завалы, буреломы и глубокие трещины. Местами возвышаются скалы до 20 метров, а снежный покров достигает колена, а то и пояса.

Исиченко отметил, что в таких условиях шансы на выживание минимальны, особенно с учётом того, что прошло уже много дней с момента исчезновения. Однако поисковики продолжают работу и надеются обнаружить семью живой.

Ранее Следственный комитет сообщил, что сигнал телефона Усольцева был зафиксирован примерно в семи километрах от посёлка Кутурчин. В операции участвуют также картографы и спасатели отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, семья Усольцевых вместе с маленькой дочкой пропала в районе Манской петли в Красноярском крае около недели назад. Они оставили машину и пошли прогуляться до скалы Буратинка, после этого связь с ними пропала. Сейчас рассматриваются три версии исчезновения семьи: встреча с дикими животными, потеря ориентации из-за тумана или же внезапное ухудшение состояния здоровья главы семейства. Есть и маловероятная версия, что семью могли убить.