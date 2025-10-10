Альпинист Кулеш: В районе, где пропала семья Усольцевых, раньше никто не терялся
Обложка © Telegram / МЧС Красноярского края
Местность, где пропала семья Усольцевых, считается популярным и безопасным направлением для отдыха. Об этом аif.ru сообщил профессиональный альпинист и турист Алексей Кулеш. По его словам, ранее подобных случаев исчезновения туристов там не было.
«Там хорошая дорога, туда очень часто люди ездят. Это место, что называется, туристически намоленное. На самом деле там всё рядом находится, нельзя сказать, что очень большая территория. Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго», — сказал он.
По словам эксперта, речь идёт о районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, примерно в 200 километрах от Красноярска. Сейчас там уже несколько недель продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых.
Кулеш подчеркнул, что место отличается живописной природой и пользуется большой популярностью у туристов. Он отметил, что дороги туда в хорошем состоянии, а сама территория не представляет особой опасности для опытных путешественников.
Напомним, что в Красноярском крае уже более недели продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых — мужчины, женщины и их пятилетнего ребёнка, которые пропали во время туристической поездки. К операции привлечены более 350 человек, включая полицейских, спасателей, волонтёров и местных жителей, а также используются квадроциклы, вертолёты и беспилотники. Автомобиль семьи был обнаружен в посёлке Кутурчин, рядом с местом, где ранее видели пропавших — в сторону горы Буратинка. В поисках обследованы сотни квадратных километров леса и десятки километров лесных дорог. Несмотря на это, результатов пока нет. Спасатели отмечают, что в лесном массиве рядом с районом поисков были зафиксированы медведи, однако в подобных случаях опаснее волки. Следователи при осмотре автомобиля нашли личные вещи семьи.
