Альпинист Кулеш: В районе, где пропала семья Усольцевых, раньше никто не терялся

Местность, где пропала семья Усольцевых, считается популярным и безопасным направлением для отдыха. Об этом аif.ru сообщил профессиональный альпинист и турист Алексей Кулеш. По его словам, ранее подобных случаев исчезновения туристов там не было.

«Там хорошая дорога, туда очень часто люди ездят. Это место, что называется, туристически намоленное. На самом деле там всё рядом находится, нельзя сказать, что очень большая территория. Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго», — сказал он.

По словам эксперта, речь идёт о районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, примерно в 200 километрах от Красноярска. Сейчас там уже несколько недель продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых.

Кулеш подчеркнул, что место отличается живописной природой и пользуется большой популярностью у туристов. Он отметил, что дороги туда в хорошем состоянии, а сама территория не представляет особой опасности для опытных путешественников.