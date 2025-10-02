Главной угрозой для пропавшей в тайге семьи с ребёнком сочли убийц-следопытов, а не медведей

Спасатель Алексей Урецкий, комментируя информацию о возможном нападении медведей на пропавшую в тайге Красноярского края семью, заявил, что большую опасность для людей в подобной ситуации представляют волки. Об этом он рассказал в интервью «Постньюс».

Эксперт пояснил, что медведи по своей природе обычно не стремятся нападать на добычу напрямую, предпочитая мясо, которое уже начало портиться. В отличие от них, волки могут напасть на след и атаковать путешественников.

«Несмотря на то, что зона поисков расширяется с каждым днём, шансы на их спасение есть. Их выживание сейчас напрямую зависит от того, как они подготовились к походу и что взяли с собой», 一 отметил Урецкий.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае уже пятый день разыскивают семью Усольцевых рядом с Манской петлёй. Семейная пара с маленьким ребёнком пропала после выхода в поход 28 сентября. С того дня об Ирине, Сергее и их дочке ничего не известно. Для их поисков организованы масштабные мероприятия с участием добровольцев и авиации.