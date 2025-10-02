Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 14:58

Главной угрозой для пропавшей в тайге семьи с ребёнком сочли убийц-следопытов, а не медведей

Спасатель Урецкий: Семью Усольцевых в тайге могли убить волки, а доесть медведи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AB Photographie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AB Photographie

Спасатель Алексей Урецкий, комментируя информацию о возможном нападении медведей на пропавшую в тайге Красноярского края семью, заявил, что большую опасность для людей в подобной ситуации представляют волки. Об этом он рассказал в интервью «Постньюс».

Эксперт пояснил, что медведи по своей природе обычно не стремятся нападать на добычу напрямую, предпочитая мясо, которое уже начало портиться. В отличие от них, волки могут напасть на след и атаковать путешественников.

«Несмотря на то, что зона поисков расширяется с каждым днём, шансы на их спасение есть. Их выживание сейчас напрямую зависит от того, как они подготовились к походу и что взяли с собой», 一 отметил Урецкий.

Страх в тайге: Пропавшую семью с ребёнком в Красноярском крае могли растерзать медведи
Страх в тайге: Пропавшую семью с ребёнком в Красноярском крае могли растерзать медведи

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае уже пятый день разыскивают семью Усольцевых рядом с Манской петлёй. Семейная пара с маленьким ребёнком пропала после выхода в поход 28 сентября. С того дня об Ирине, Сергее и их дочке ничего не известно. Для их поисков организованы масштабные мероприятия с участием добровольцев и авиации.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar