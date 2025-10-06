Число участников поисково-спасательной операции в Красноярском крае увеличилось до 356 человек и 47 единиц техники. Об этом 6 октября сообщили в ГУ МЧС региона. Наземные группы уже обследовали 129 кв. км лесного массива и 96 км лесных дорог, поиски продолжаются.

Под Красноярском 356 человек ищут пропавшую семью. Видео © Telegram / МЧС Красноярска

Семью Усольцевых разыскивают ещё со 2 октября. Во время похода пропали мужчина и женщина 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетний ребёнок. Правоохранители рассматривают три основных версии пропажи семьи с ребёнком в Красноярском крае: нападение диких животных, потеря маршрута или резкое ухудшение состояния здоровья отца семейства.

Ранее Life.ru писал, что поисковики обследовали уже 37 кв. км леса в районе Буратинки под Красноярском. В операции участвовали волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники МЧС. Планируется подключение вертолёта. Условия осложняются дождём, снегопадом и присутствием диких животных, среди которых медведи и косули.