Поисковики продолжают искать пропавшую под Красноярском семью, зацепок пока нет

«За прошедшие сутки наземными группировками было обследовано 37 квадратных километров: сам массив Буратинка, тропа вдоль прилегающей реки, тропа вдоль самого массива, тропа на массив Мальвинка, предгорье горы Кутурчинское-Белогорье. С помощью беспилотника самолётного типа сотрудники МЧС России обследовали район», — говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, планируется задействовать вертолёт, предоставленный добровольцами. В поисковой операции задействовано примерно 200 человек. На место происшествия прибыли волонтеры «ЛизаАлерт» из близлежащих областей. В данном районе, как уточняется, водится немало медведей, косуль, диких коз и других диких животных. Кроме того, погодные условия в зоне поисков ухудшились: прошёл дождь, сменившийся снегопадом.