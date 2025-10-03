Пропавшая в тайге под Красноярском семья не планировала долгий поход
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Chebanov
Семья, пропавшая во время похода в Красноярском крае, планировала лишь дойти до ближайшей горки и вернуться обратно. Именно поэтому у взрослых не было с собой палатки. Об этом следователям сообщил проводник, отказавшийся сопровождать их из-за непогоды и общавшийся с туристами перед их исчезновением.
По информации регионального СК, переданной RT, поисковики обнаружили следы костра, но установить его принадлежность пока не удалось. В воскресенье в районе поисков выпал обильный снег, достигавший уровня колен, однако затем он быстро растаял. К операции присоединились опытные спасатели из Кемерово и Новосибирска, которые используют GPS-трекеры для отметки пройденных участков и обследуют местность, выстраиваясь в цепь — им осталось проверить три больших квадрата.
Тревогу первой подняла коллега женщины, когда та не вышла на работу в понедельник, после чего в полицию обратился сын пропавших. По данным следствия, все знакомые характеризуют супругов как опытных туристов, любивших походы.
Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой пропали в районе Манской петли около недели назад. Сейчас идёт крупная операция по их поиску с участием спасателей, силовиков и добровольцев. Силовики рассматривают три версии исчезновения семьи в тайге.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.