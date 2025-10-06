Шестеро пропавших на Камчатке туристов вышли на связь

Шестеро туристов, которые 3 октября отправились на личном автомобиле в лес на Камчатке и не вернулись в назначенное время, вышли на связь. По информации ГУ МЧС по региону, с ними всё в порядке — они подъезжают к посёлку Северные Коряки.

Туристы планировали вернуться 5 октября, но связи с ними не было. Спасатели выехали в район урочища «Аквариум» в Елизовском районе, однако тревога оказалась ложной: туристы вышли на связь сами.

В ведомстве уточнили, что всё случилось по плану группы, и они намеренно задержались в лесу. Состояние здоровья всех участников удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.