Шестеро пропавших на Камчатке туристов вышли на связь
Шестеро туристов, которые 3 октября отправились на личном автомобиле в лес на Камчатке и не вернулись в назначенное время, вышли на связь. По информации ГУ МЧС по региону, с ними всё в порядке — они подъезжают к посёлку Северные Коряки.
Туристы планировали вернуться 5 октября, но связи с ними не было. Спасатели выехали в район урочища «Аквариум» в Елизовском районе, однако тревога оказалась ложной: туристы вышли на связь сами.
В ведомстве уточнили, что всё случилось по плану группы, и они намеренно задержались в лесу. Состояние здоровья всех участников удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.
Ранее была установлена личность девушки, погибшей во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Ею оказалась 27-летняя Таисия Хомякова, уроженка Петропавловска-Камчатского. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. В результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один.
