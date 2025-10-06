Группа туристов из шести человек пропала в урочище Аквариум на Камчатке

На Камчатке пропала группа туристов, которая отправилась в урочище «Аквариум» в Елизовском районе. Шесть человек выехали туда 3 октября на личном автомобиле и должны были вернуться 5 числа, однако на связь так и не вышли. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям края Сергей Лебедев.

Участники похода не зарегистрировали маршрут перед выездом. Родственники забили тревогу после того, как попытки связаться с ними оказались безуспешными. Ситуация осложняется тем, что за прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега.

«Сводная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ «ЦОД» в составе 8 человек, 4 ед. техники (в т.ч. 2 автомобиля Вепрь, 2 квадроцикла), 1 БАС, для проведения поисковых работ направляется в районе урочища «Аквариум» в Елизовском районе», — уточнил Лебедев.

