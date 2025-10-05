В Красном Луче ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В связи со взрывом в многоквартирном жилом доме в Красном Луче (ЛНР) был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава муниципалитета Сергей Соловьёв.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Красном Луче. Видео © Telegram / Сергей Соловьёв

«Провёл экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания комиссией было принято единогласное решение: ввести на территории муниципального образования режим ЧС муниципального уровня», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Соловьёва, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, а спасатели МЧС неустанно продолжают работы по расчистке завалов.

Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в жилом доме в Красном Луче в ЛНР. Повреждены несколько квартир, жителей дома эвакуировали. Есть ли пострадавшие при взрыве, до сих пор неизвестно.