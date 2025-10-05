В Красном Луче произошёл взрыв газа в многоквартирном доме, пострадавших нет

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики произошёл взрыв в четырёхэтажном жилом доме. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать утечка бытового газа. Об этом сообщил глава городского округа города Сергей Соловьёв.

В ЛНР в Красном Луче произошёл взрыв газа в многоквартирном доме. Видео © Telegram / МЛНР LIVE ЛУГАНСК | НОВОСТИ

«Сегодня утром в нашем городе произошла страшная трагедия. В многоквартирном жилом доме произошёл взрыв бытового газа. Держу ситуацию на личном контроле», — написал он в своём Telegram-канале.

После взрыва здание получило серьёзные повреждения — ударная волна разрушила крышу и несколько квартир. По силе детонации кирпичи разлетелись на проезжую часть. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жильцов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Тольятти произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме, который, к счастью, не привёл к возгоранию. Инцидент случился в квартире на пятом этаже дома № 50 по улице Победы в Центральном районе города. Сообщение о происшествии поступило в 01:43 по местному времени, после чего из здания эвакуировали 80 человек, включая 15 детей.